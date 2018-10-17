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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:37

Terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen muhtar gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kırsal mahalle muhtarı, terör örgütü PKK/YPG ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen muhtar gözaltına alındı
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kırsal mahalle muhtarı, terör örgütü PKK/YPG ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Birecik ilçesine bağlı Çiftlik kırsal Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Ö.’yü gözaltına aldı. Şahıs, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken evinde yapılan aramada ise örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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