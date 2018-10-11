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11 Ekim 2018 Perşembe 14:06

Terör propagandası yapan 3 şahıs yakalandı

Balıkesir’in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Balıkesir...

Terör propagandası yapan 3 şahıs yakalandı
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Balıkesir’in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda D.Ç., A.Y. ve R.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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