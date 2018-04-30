ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:34

Teröristlerin sakladığı 100 kiloluk patlayıcı imha edildi

Elazığ-Tunceli karayoluna 300 metre uzaklıkta 2 tüp içerisine hazırlanarak ağaçlık alana saklanan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulunarak imha edildi.Edinilen bilgiye göre, Elazığ...

Teröristlerin sakladığı 100 kiloluk patlayıcı imha edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Elazığ-Tunceli karayoluna 300 metre uzaklıkta 2 tüp içerisine hazırlanarak ağaçlık alana saklanan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulunarak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK’nın eylem yapmak için patlayıcı depoladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Elazığ-Tunceli yolunda bulunan Kovancılar ilçesi Soğukpınar köyü Kamışlıdere mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri yaptığı aramada, teröristler tarafından 2 tüp içerisine yerleştirilmiş alüminyum tozu ve amonyum nitratla hazırlanmış 100 kilogramlık tahrip gücü yüksek EYP’nin saklandığı yeri buldu. Çevre güvenliğini alan ekipler, bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, EYP’yi imha etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku