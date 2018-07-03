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03 Temmuz 2018 Salı 12:03

Ters şeride giren araç yürekleri ağza getirdi

Denizli’de ters şeritte seyreden bir araç tehlike saçtı. Kazaya davetiye çıkaran sürücünün yaptıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ters şeride giren araç yürekleri ağza getirdi
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Denizli’de ters şeritte seyreden bir araç tehlike saçtı. Kazaya davetiye çıkaran sürücünün yaptıkları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde Karataş Makası olarak bilinen mevkide geçtiğimiz gün saat 00.00 sıralarında ters şeride giren otomobil tehlike saçtı. Alkollü olduğu öne sürülen ve kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, Karataş Makasında ters yönden ilerleyerek korku dolu anlar yaşattı. Trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsü, 5 araç ile kafa kafaya çarpışma riski yaşadı. Daha sonra araç sürücüsü ters şeritten ilerleyerek gözden kayboldu.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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