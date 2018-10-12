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12 Ekim 2018 Cuma 11:05

Ticari araçla otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Niksar-Akkuş Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, B.Ö. (61) idaresindeki 60 NU 739 plakalı...

Ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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Tokat’ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Niksar-Akkuş Çevre Yolu Cezaevi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, B.Ö. (61) idaresindeki 60 NU 739 plakalı hafif ticari araç ile N.K. (64) idaresindeki 60 NF 774 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin yanı sıra otomobilde bulunan S.K. (87) adlı bir kadın da yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan S.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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