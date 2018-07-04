ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:30

Tır ve dorsesini çalan çetenin son üyesi de yakayı ele verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçen yıl park halindeki tır ve dorsesinin çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 kişinin ardından 1 kişi daha polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.Olay, İzmit ilçesi Doğu Kışla Parkı mevkiinde 17 Haziran...

Tır ve dorsesini çalan çetenin son üyesi de yakayı ele verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde geçen yıl park halindeki tır ve dorsesinin çalınmasıyla ilgili yakalanan 3 kişinin ardından 1 kişi daha polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Olay, İzmit ilçesi Doğu Kışla Parkı mevkiinde 17 Haziran 2017 tarihinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Y.K.’ya ait 81 EM 509 plakalı tır ve 81 DG 227 plakalı dorse park halindeyken çalınmış, tır şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Şehir polis kamerası, PTS ve özel güvenlik kameralarından aracın çalınması ve İstanbul’a götürülmesine ait görüntülere ulaşan polis, çalınan tıra eskortluk yapan bir aracı tespit etmişti. Çalınan tıra eskortluk yapan aracın sahibi M.E. (44), İstanbul Tuzla’da gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda A.K. (47) de İstanbul’un Tuzla ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Her iki zanlının ifadeleri sırasında çarpıcı bir gelişme yaşanmış, kullandığı tırın çalındığı ihbarında bulunan S.Y. isimli şoförün de şahıslarla birlikte hareket ettiği tespit edilmişti. Tır şoförü S.Y. de Kocaeli’nin Derince ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Tır ve dorsenin çalınmasıyla ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Y.Y. de yapılan araştırmalar sonucu İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli’ne getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku