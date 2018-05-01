ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 16:11

Tıra çarpan minibüs kağıt gibi parçalandı

Amasya’da önünde seyir halinde olan tıra çarpan minibüs kağıt gibi parçalandı.Edinilen bilgiye göre, Sezer Hombaç yönetimindeki 05 FE 533 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde yolun sağ şeridinden seyir halindeyken önündeki...

Tıra çarpan minibüs kağıt gibi parçalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Amasya’da önünde seyir halinde olan tıra çarpan minibüs kağıt gibi parçalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sezer Hombaç yönetimindeki 05 FE 533 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde yolun sağ şeridinden seyir halindeyken önündeki İskender Temel’in kullandığı 42 GN 576 plakalı tıra çarptı. Sürücülerin yaralanmadan atlattığı kazada minibüs adeta kağıt gibi paramparça oldu. Minibüste büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku