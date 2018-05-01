Edinilen bilgiye göre, Sezer Hombaç yönetimindeki 05 FE 533 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde yolun sağ şeridinden seyir halindeyken önündeki İskender Temel’in kullandığı 42 GN 576 plakalı tıra çarptı. Sürücülerin yaralanmadan atlattığı kazada minibüs adeta kağıt gibi paramparça oldu. Minibüste büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Amasya’da önünde seyir halinde olan tıra çarpan minibüs kağıt gibi parçalandı.

Amasya’da önünde seyir halinde olan tıra çarpan minibüs kağıt gibi parçalandı.Edinilen bilgiye göre, Sezer Hombaç yönetimindeki 05 FE 533 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde yolun sağ şeridinden seyir halindeyken önündeki...

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