ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 02:21

Tırı devrilmekten ağaçlar kurtardı

Karaman’da yoldan çıkan tırın devrilmesini ağaçlar önledi.Kaza, saat 23.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya’dan aldığı çimentoyu Karaman’a getirmekte olan Hasan Karaca...

Tırı devrilmekten ağaçlar kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karaman’da yoldan çıkan tırın devrilmesini ağaçlar önledi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya’dan aldığı çimentoyu Karaman’a getirmekte olan Hasan Karaca (31), yönetimindeki 70 BG 285 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızla şarampole inerek yan yatan tırın devrilmesini ise yol kenarındaki ağaçlar önledi. Kazada sürücüye hiç bir şey olmazken, tırın dorsesinde bulunan çimento torbaları etrafa saçıldı.

Yan yatan tır yapılan çalışma sonucu olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku