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09 Ekim 2018 Salı 18:56

Tırın altında kalan Sanem hayatını kaybetti

Sivas’ın Gemerek ilçesinde ailesiyle patates toplamaya giden 4 yaşındaki Sanem tırın altında kalarak hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Çepni- Gemerek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Gemerek’e patates...

Tırın altında kalan Sanem hayatını kaybetti
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde ailesiyle patates toplamaya giden 4 yaşındaki Sanem tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çepni- Gemerek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Gemerek’e patates toplamaya gelen Recep ve Zeytin İnen çiftinin 4 yaşındaki kızları Sanem İnen, ailesi tarlada çalıştığı sırada karayoluna çıktı. Minik Sanem’e bu sırada Mustafa G. (38) idaresindeki tır çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tırın altında kalan Sanem’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sanem’in cenazesi, Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı anlatan Salih Nakış, "Kız karşıdan geçiyordu, zaten tır süratli geliyordu. Tır kendi şeridinde giderken çarptı" dedi. Baba Recep ve anne Zeytin İnen hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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