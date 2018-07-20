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20 Temmuz 2018 Cuma 16:36

Tırın altında kalan yaşlı adam öldü

Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedenini görmek isteyen bazı vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Tırın altında kalan yaşlı adam öldü
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Karabük’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedenini görmek isteyen bazı vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, Demirçelik Köprüsü mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Baş’a (65) asfalt yüklü Gazanfer Andaç (48) idaresindeki 19 FK 859 plakalı tır çarptı. Kazada tırın altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın meydana geldiği yerde toplanan vatandaşlar ve sürücüler yaşananları meraklı gözlerle izlerken, eğilip tırın altında kalan yaşlı adamın cansız bedeninin fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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