Tokat merkezli 13 ilde 16 asker için arama kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde ikamet ettikleri tespit edilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde ikamet ettikleri tespit edilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü’nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kütahya, Sakarya, Samsun, Şırnak, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat illerinde muvazzaf 7 astsubay ve 3 jandarma uzman çavuş ile birlikte Kara HArp Okulundan ilişiği kesilmiş 2, GATA’dan ilişiği kesilmiş 1 ve Astsubay Meslek Yüksekokulundan ilişiği kesilmiş 3 asker olmak üzere toplamda 16 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.