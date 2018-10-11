Tokat merkezli 6 ilde 8 kişiye FETÖ’den gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY mahrem Hakim Savcı Sınavlarına hazırlık Çalışma Evleri soruşturması kapsamında Tokat merkezli 6 ilde 8 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Tokat Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY mahrem Hakim Savcı Sınavlarına hazırlık Çalışma Evleri soruşturması kapsamında; Tokat, Burdur, Antalya, İstanbul, Ankara ve Kütahya illerinde görevli, 6 avukat, 1 ihraç hakim adayı, 1 ihraç teğmen hukukçu olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verilmiştir” denildi.