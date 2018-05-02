ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:40

Tokat’ta 49 koyun birbirlerini ezerek telef oldu

Tokat’ın Turhal ilçesinde patika yoldan geçmeye çalışan 49 koyun birbirini ezerek telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Ercan Aygün’ün yayladan indirdiği küçükbaş hayvanlar, Turhal ilçesi Arzupınarı köyü Mercimek Tepesi mevkinde ürkerek...

Tokat'ta 49 koyun birbirlerini ezerek telef oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tokat’ın Turhal ilçesinde patika yoldan geçmeye çalışan 49 koyun birbirini ezerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Aygün’ün yayladan indirdiği küçükbaş hayvanlar, Turhal ilçesi Arzupınarı köyü Mercimek Tepesi mevkinde ürkerek kayalıkların arasındaki yola yöneldi. Birbirini takip eden koyunlar yokuş aşağı patika yoldan geçerken birbirini ezdi. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ercan Aygün, kredi ile aldığı koyunların 49’unun telef olmasından dolayı mağdur olduğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvuran Aygün, mağduriyetinin karşılanması için destek beklediğini kaydetti.

Öte yandan sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyasına bazı vatandaşlar koyun bağışında bulunarak destek verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku