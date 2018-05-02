Tokat’ta 49 koyun birbirlerini ezerek telef oldu

Tokat’ın Turhal ilçesinde patika yoldan geçmeye çalışan 49 koyun birbirini ezerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ercan Aygün’ün yayladan indirdiği küçükbaş hayvanlar, Turhal ilçesi Arzupınarı köyü Mercimek Tepesi mevkinde ürkerek kayalıkların arasındaki yola yöneldi. Birbirini takip eden koyunlar yokuş aşağı patika yoldan geçerken birbirini ezdi. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ercan Aygün, kredi ile aldığı koyunların 49’unun telef olmasından dolayı mağdur olduğunu söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne başvuran Aygün, mağduriyetinin karşılanması için destek beklediğini kaydetti.

Öte yandan sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyasına bazı vatandaşlar koyun bağışında bulunarak destek verdi.