Tokat’ta 9 çocuğu istismar ettiği iddia edilen öğretmenin davası başladı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında görev yaptığı sırada 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen emekli öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Erbaa ilçesinde Yunus Emre İlkokulunda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında okulda görev yaptığı öğrenilen bir öğretmenin 2,5 yıl sonra istismar iddiasını gündeme taşımasıyla UCİM tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Okulda öğretmen olarak görev yapan dönem sonunda ise emekli olan sınıf öğretmeni A.A.A., istismar iddiası üzerine 10 ay süren soruşturma sonrasında Eskişehir’de gözaltına alınarak tutuklandı. 11 aydır tutuklu olan emekli öğretmenin yargılanmasına Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Davayı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyesi mavi kelebekler de takip etti.

"İstismara sessiz kalmayalım"

Dernek üyeleri ellerinde döviz ve pankartlarla mahkeme öncesinde adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, istismarı deşifre eden kişinin de bir öğretmen olduğuna dikkat çekerek, "Tokat’ta da kahraman bir öğretmenimiz çıktı ve üzerine düşeni yaptı. Yıllar sonra, 2-2,5 yıl sonra 9 tane çocuğumuza yapılan bu kötülüğü deşifre etti. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek Genel Başkanı Saadet Özkan ise istismar olaylarına tepki göstererek, "Bu çocuklar dünyaya geldikleri zaman, mutlu olmak, güzel hayatlar yaşamak, oyun oynamak için geliyorlar, gerçek sevgiyi yaşamak için geliyorlar ama istismarcılar karşılarına çıktıklarında, hayatlarını karartan bu insanlara karşı vatanda hep birlikte mücadele etmeliyiz. Çocuklar bizim vatanımız. Bizler eğer çocuklarımıza sahip çıkmazsak bu çocukların geleceği nasıl aydınlık olabilir? Nasıl sağlıklı meslek sahibi olabilirler? Bugün de burada Tokat’a geldik. Bakın bu ülkemizde bir çok yerde; ne bir Tokat, İstanbul, Ankara, Türkiye’nin her yerinde, dünyanın her yerinde bu sorun var. Onlar bu dertlerini anlattığında sırtlarını dönen kim varsa her biri de bir istismarcı kadar suçludur. Bizler bize gelen, okullardaki öğretmenlere sesleniyoruz. Valilikler bunlarla ilgili genelgeler yayınlıyorlar, bunlarla ilgili eğitimler yapıyorlar. Yani devletin kademeleri bunlarla ilgili diyor ki; ’Siz öğretmenseniz, çocuklarınızın başına, öğrencilerinizin başına böyle bir durum geldiğinde bu durumu yetkili makamlara bildirin’ diyorlar. Bizim bu memleketimizin çocuklarına sahip çıkmamız lazım. Çocukları görmezden gelmeyin, duymazdan gelmeyin. Kendi mahkemenizi kurmayın. Bu ülkenin mahkemeleri var, bu ülkenin yargıçları var. Bu ülkenin bütün sisteminde çocukları koruyacak mekanizmalar ve yasalar var. Bu ülkenin polisi eğer gelip orada tutukluyorsa, ondan sonra da biz mücadeleyi halk olarak vereceğiz ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Lütfen, çocuklarımıza istismar bir felakettir. İstismara sessiz kalmayalım. Ve lütfen bu çocukları hep birlikte koruyalım" diye konuştu.

Yapılan basın açıklaması sonrasında mavi kelebekler, duruşmanın yapılacağı salona girerek mahkemeyi takip etti.

Mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi

Tokat Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüne davada dernek üyeleri ve vatandaşlar mahkeme salonunu doldurdu. Eskişehir’de tutuklu olarak bulunan A.A.A mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme başkanı 9 çocuk ve öğretmenlerin ifade tutanaklarını okudu. A.A.A tutanaklarda yer alan istismar iddialarını kabul etmediğini, öğrencilere kendi çocukları gibi davrandığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak ifade veren A.A.A’nın eşi D.A. da kocasına yönelik iddialara inanmadığını kaydetti. Bir öğrencinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada sanık avukatı eksik delillerle dava açılmış olduğunu ileri sürerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Çocukların davasını üstlenen avukatlar ise sanığın en ağır ceza ile yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti davanın 26 Kasım 2018’e çocuklar ve ailelerinin dinlemesi üzerine ertelerken, sanığın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.