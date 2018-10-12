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12 Ekim 2018 Cuma 11:18

Tokat’ta film gibi kovalamaca: 1’i polis, 2 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kaza yapan otomobillerinin çekilmesi sonrasında 2 zanlı, aracın çekildiği otoparkın sahibini tabancayla yaraladı. Kaçan zanlılar ve polis arasında yaşanan kovalamacada ise 1 polis memuru yaralandı.

Tokat'ta film gibi kovalamaca: 1'i polis, 2 yaralı
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Tokat’ın Erbaa ilçesinde kaza yapan otomobillerinin çekilmesi sonrasında 2 zanlı, aracın çekildiği otoparkın sahibini tabancayla yaraladı. Kaçan zanlılar ve polis arasında yaşanan kovalamacada ise 1 polis memuru yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 60 KD 480 plakalı bir otomobilin elektrik direğine çarptığı ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza yaptıktan sonra terk edilen otomobili otoparka çekmek için çekici çağırdı. Araç çekiciyle kaza yaptığı yerden kaldırıldıktan sonra H.D. ve M.K. isimli 2 zanlı, çekicinin yolunu kesmek istedi. Durumu fark eden çekicinin şoförü S.Y. (35) is 155’i arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü oldukları belirlenen 2 şüpheli tabancayla otoparkın yanında bulunan akaryakıt istasyonunun köşesinde polis ekiplerinin bulunduğu yere doğru rastgele ateş etti. Bu sırada otoparkın sahibi S.Y. de yaralandı. Ateş eden zanlılar, olay yerine geldikleri 60 KT 928 plakalı otomobille kaçmaya başladı.

Polis ile kaçan şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri zanlıları Yavuz Sultan Selim Mahallesi Dağarcık Sokak tarafındaki tarla yolunda sıkıştırdı. Ancak aracın sürücüsü ’dur’ ihtarına uymadı ve H.D.’nin kullandığı araç polis otosuna çarptı. Araçta bulunan polis memuru İ.T. ise kaza sonucu yaralandı.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü H.D. polis ekiplerince yakalandı. Araçta bulunan diğer zanlı M.K.’nin ise araçtan daha önce indiği ve kaçtığı belirlendi. Daha sonrasında polis ekiplerinin takibi sonrasında da M.K. yakalandı.

Olay’da yaralanan S.Y. ve polis memuru İ.T., Erbaa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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