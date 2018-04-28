ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 22:52

Tokat’ta kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesi Ata yolu Pazar karayolu kavşağında Asena İ. idaresindeki 06 BD 1950 plakalı otomobil ile Halil Ömrü U. yönetimindeki 60 ZV 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Zile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kısa süreli aksama yaşanan trafik araçların çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku