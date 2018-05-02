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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:01

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi sikke, takı ve haç ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesine bağlı Karayaka...

Tokat'ta tarihi eser operasyonu
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Tokat’ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi sikke, takı ve haç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler ilçe merkezinde ve beldeye bağlı Karakışla Mezrasındaki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yönlendirici dedektör, 117 adet sikke, 43 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alındı.
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