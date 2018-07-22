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22 Temmuz 2018 Pazar 17:26

Tomruk yüklü kamyon kanala devrildi

Bartın’da tomruk yüklü kamyon karayolunun kenarında bulunan kanala devrildi. Sürücünün 166 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Tomruk yüklü kamyon kanala devrildi
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Bartın’da tomruk yüklü kamyon karayolunun kenarında bulunan kanala devrildi. Sürücünün 166 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın Karabük karayolunda meydana geldi. İddialara göre, 166 promil alkollü Kamil T. idaresindeki 74 BZ 193 plakalı tomruk yüklü kamyon kontrolden çıktı. Kamyon, karayolunun kenarında bulunan kanala devrildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler ekiplere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler iş makinesi ile kamyonun kasasında bulunan tomrukları alarak aracı kurtarma çalışmaları başlattı. Ekiplerin çalışmaları halen sürüyor.
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