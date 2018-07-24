Toprak kayması öncesi istinat duvarı çalışmalarının görüntüsü ortaya çıktı

Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarı inşaatının çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle bir binada çökme tehlikesi meydana gelirken, yaşanan olay öncesi istinat duvarı çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.
Beyoğlu Sütlüce’de Fuadiye Sokak’ta bir istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle bir binada çökme tehlikesi meydana geldi. Bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.Sabah saatlerinde meydana gelen olay öncesi, istinat duvarında yapılan çalışmaların görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar, yaşanabilecek tehlikenin farkına vararak olay öncesi, istinat duvarı inşaatındaki çalışmaları görüntüledi.