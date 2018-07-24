ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 12:05

Toprak kayması öncesi istinat duvarı çalışmalarının görüntüsü ortaya çıktı

Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarı inşaatının çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle bir binada çökme tehlikesi meydana gelirken, yaşanan olay öncesi istinat duvarı çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

Toprak kayması öncesi istinat duvarı çalışmalarının görüntüsü ortaya çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Beyoğlu Sütlüce’de istinat duvarı inşaatının çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle bir binada çökme tehlikesi meydana gelirken, yaşanan olay öncesi istinat duvarı çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu Sütlüce’de Fuadiye Sokak’ta bir istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle bir binada çökme tehlikesi meydana geldi. Bina, güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, ekipler bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olay öncesi, istinat duvarında yapılan çalışmaların görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşlar, yaşanabilecek tehlikenin farkına vararak olay öncesi, istinat duvarı inşaatındaki çalışmaları görüntüledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku