Toronto Belediye Başkanı John Tory: 'Şehrin önerebileceği tüm imkanları Polisin araştırmasına yardım etmek üzere sunuyoruz'

Kanada’nın Toronto kentinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından kiralanan beyaz minibüs yayaların yürüdüğü kaldırıma çıktı. Kaldırımda yaklaşık bir kilometre süratle ilerleyen araç birçok yayaya çarptı.

Kanada’nın Toronto kentinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişi tarafından kiralanan beyaz minibüs yayaların yürüdüğü kaldırıma çıktı. Kaldırımda yaklaşık bir kilometre süratle ilerleyen araç birçok yayaya çarptı.

Toronto’nun merkezinde North York bölgesinde Yonge ve Finch Caddelerinin kesişme noktasında gerçekleşen olayda görgü tanıkları aralarında çocuklarında olduğu yayalara aracın çarptığını söylerken Polis ölü sayısını 9 ve yaralı sayısını 16 olarak açıkladı. Yaralıların kaldırıldığı Sunnybrook Hastanesinden yapılan açıklamaya göre iki yaralının durumu ağır.

Görgü tanığı Marianne Cho “Bir kişi yerdeyatıyordu. Ambulanslar ve polisler çevresindeydi” diyerek yaşadıklarını aktardı.

Toronto Polis’inden Yardımcı Şef Peter Yuen gazetecilere tüm imkanların seferber edildiğini açıklayarak çevrede çok kamera ve bir çok görgü tanığı olduğunu söyleyerek ”Uzun bir araştırma olacak” dedi. Toronto Polisi tanıkların ve olay hakkında bilgisi olanların ulaşabilmesi için iki özel telefon hattı ayırdıklarını da duyurdu.

Polis olay çevresindeki tüm alanı trafiğe kapatmış durumda.

Toronto İtfaiye Departmanı Bölge Şefi Stephen Powell “Araç durmadan önce 1 - 1,5 kilometre ilerledi” dedi. İtfaiye departmanı resmi sosyal medya hesabı olayı “korkunç olarak nitelendirdi.

Kanada Başbakanı Justin Turdeau olaydan hemen sonra yaptığı açıklamada “Kalbimiz etkilenen herkesin yanında” dedi. Turdeau ayrıca “önümüzdeki saatlerde daha çok şey öğreneceğiz ve söyleyebilecek daha çok şeyimiz olacak” diye belirtti.

Toronto Belediye Başkanı John Tory itfaiye ve polis departmanlarının olay üzerinde birlikte çalıştıklarını belirterek “Şehrin önerebileceği tüm imkanları Polisin araştırmasına yardım etmek üzere sunuyoruz” dedi.

Polis araç sürücüsünü olayın hemen ardından gözaltına aldı. Ancak sürücü ve amacı hakkında bir açıklama henüz yapılmadı.