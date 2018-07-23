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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:28

Toronto’daki saldırıda ölü sayısı yükseliyor

Kanada’nın Toronto şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda, ölü sayısı 3’e yükseldi.

Toronto'daki saldırıda ölü sayısı yükseliyor
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Kanada’nın Toronto şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda, ölü sayısı 3’e yükseldi.

Kanada’nın en büyük şehri Toronto’da meydana gelen silahlı saldırıda saldırganla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Danforth Caddesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda vurulan 2. kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis açıklamasında, olay yeri yakınlarında bulunan saldırganla polisler arasında çatışma yaşandığı, sonrasında saldırganın kaçtığı ve Danforth’da ölü bulunduğu ifade edildi. Saldırganın intihar mı ettiği ya da polis tarafından mı öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

Polis, 14 kişinin vurulduğu silahlı saldırıya ilişkin araştırmaları sürdürüyor.
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