ASAYİŞ:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:46

Torosu çalıştıramayınca lüks otomobili çaldı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde araç çalmak isteyen bir şahıs, gözüne kestirdiği Toros marka arabayı çalıştıramayınca yanındaki Seat Leon marka lüks otomobili çaldı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Torosu çalıştıramayınca lüks otomobili çaldı
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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde araç çalmak isteyen bir şahıs, gözüne kestirdiği Toros marka arabayı çalıştıramayınca yanındaki Seat Leon marka lüks otomobili çaldı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. Bir şahıs gözüne kestirdiği Renault Toros marka arabayı çalmak için gece saat 23.30 sıralarında olay yerine geldi. Şahıs aracın kapısını kısa sürede açarak içeri girdi. Yaklaşık 2 dakika arabayı çalıştırmaya çalışan şahıs maksadına ulaşamayınca hemen arkada bulunan Seat Leon marka lüks otomobile yöneldi. Otomobilin kapısını saniyeler içinde açan şahıs 4 dakikadan kısa bir sürede arabayı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı.

Olayın ardından konuyla ilgili yapılan ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının kaydedildiği kamerayı bulan ekipler aracın peşine düştü. Plakası tespitli aracı 11 Eylül Bulvarı üzerinde bulan ve peşine düşen ekipler kısa süren kovalamacanın ardından otomobili içindeki 4 kişiyle birlikte yakaladı. Araçta bulunan S.T. (22), A.B. (40), Y.Y. (50) ve M.Ö. (24) ekiplerce yakalanarak emniyete götürülürken, araç sahibine teslim edildi.

Yapılan araştırmalarda aracı çaldığı tespit edilen S.T. gözaltına alınırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı.
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