ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 23:57

Tosya’da trafik kazası: 3 çocuk yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Trabzon’a seyir halinde olan Ramazan Ş. idaresindeki DT-915-EM yabancı plakalı otomobil, sürücünün...

Tosya'da trafik kazası: 3 çocuk yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Trabzon’a seyir halinde olan Ramazan Ş. idaresindeki DT-915-EM yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpıp savrularak daha sonra sağ şeritte seyir halinde olan Suudi Arabistan vatandaşı Alshammari Abdulaziz Sauda idaresindeki 34 BJA 253 plakalı otomobile çarptı.

Trafik kazasında DT-915-EM plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hiranur Ş.(9), Tubanur Ş.(6) ve İlayda Ş. (14) isimli üç çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tosya Bölge Trafik ve jandarma ekipleri kaza sonrası olay yerinde yol trafik emniyetini alarak D-100 karayolunun trafik akışını güvenli şekilde sağladı.

Emniyet güçleri olay sonrası tahkikat başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku