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18 Kasım 2017 Cumartesi 23:14

Tosya’da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Akçakavak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tosya'da trafik kazası: 5 yaralı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesi Akçakavak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çepni köyünden ilçe merkezine gitmekte olan Mehmet K.’nin kullandığı 37 KH 696 plakalı otomobil, Akçakavak kavşağına girdiği sırada İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan Faruk Y.’nin kullandığı 34 L 4680 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 37 KH 696 plakalı araç sürücüsü Mehmet K. ve yolculardan Ayşe K. ile Kemal Ç. yaralandı. Diğer araçta yolcu olarak bulunan İhsan Y. ve Adile Y. de hafif yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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