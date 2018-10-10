Trabzon merkezli 12 ilde FETÖ/PDY Operasyonu: 14 gözaltı

Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Trabzon merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Kars, Bitlis, Bolu, Bayburt, Malatya, İzmir, Antalya ve Çanakkale illerinde FETÖ/PDY’ye üye oldukları ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen askeri personele yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 albay, 3 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 6 üsteğmen olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 subaydan 12’sinin halen orduda görevli 2’sinin ise emekli olduğu öğrenilirken, şahısların Emniyet’teki sorguları sürüyor.