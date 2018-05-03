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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:12

Trabzon’da Arap turistlerin içinde bulunduğu otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı

Trabzon’un Ortahisar İlçesi Bostancı Mahallesi’nde Arap turistlerin içinde bulunduğu otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu 2 kişi Arap turist yaralandı.Kaza, Bostancı Mahallesi Zafonos Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,...

Trabzon'da Arap turistlerin içinde bulunduğu otomobil fındık bahçesine uçtu: 2 yaralı
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Trabzon’un Ortahisar İlçesi Bostancı Mahallesi’nde Arap turistlerin içinde bulunduğu otomobilin fındık bahçesine uçması sonucu 2 kişi Arap turist yaralandı.

Kaza, Bostancı Mahallesi Zafonos Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kiralama şirketine ait olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen Arap turistin kullandığı 61 BN 156 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 20 metreden fındık bahçesine uçtu. Kazanın ardından olay yerine ulaşan vatandaşlar, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri, otomobilin içerisinden biri kadın ve biri de erkek olmak Suudi Arabistan uyruklu 2 şahsı çıkartarak ambulansa koyarken yaralı 2 kişi daha sonra Kaşüstü Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, arkadaşlarının yaralandığını öğrenen diğer Arap turistler ise kaza yerine gelerek bilgi almaya çalıştılar.
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