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02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:10

Trabzon’da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Trabzon’da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi iki şahıs Araklı ilçesinde yakalandı.

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı
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Trabzon’da çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi iki şahıs Araklı ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 20 farklı suçtan aranması olan toplam 62 yıl hapis cezası olan cezaevi firarisi Ö.S. ile yine 13 farklı suçtan aranan cezaevi firarisi olan yaklaşık 20 yıl hapis cezası olan D.A. adlı şahıslar polis ekipleri tarafından yapılan operasyon ile Araklı ilçesi yeni sanayi inşaatının yolunda yakalandı. D.A. adlı şahıs üzerinde ruhsatsız bir adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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