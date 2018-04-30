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30 Nisan 2018 Pazartesi 18:52

Trabzon’da çöpe atılan valiz polisi harekete geçirdi

Trabzon’da şüpheli valiz polisi harekete geçirirken, valizin çevredeki bir esnaf tarafından çöpe bırakıldığı belirlendi.Şehrin en işlek yerlerinden olan Uzunsokak’ta şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, durumu polise bildirirken, olay...

Trabzon'da çöpe atılan valiz polisi harekete geçirdi
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Trabzon’da şüpheli valiz polisi harekete geçirirken, valizin çevredeki bir esnaf tarafından çöpe bırakıldığı belirlendi.

Şehrin en işlek yerlerinden olan Uzunsokak’ta şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, durumu polise bildirirken, olay yerine kısa sürede gelen ekipler çevre emniyeti alarak valize kimseyi yaklaştırmadı.

Daha sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri valizi incelerken, içinin boş olduğunu belirledi. Bu sırada çevredeki bir esnaf da polis ekiplerinin yanına gelerek valizi çöpe bıraktığını belirtirken, valizi tekrar alarak olay yerinden uzaklaştı.
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