Trabzon’da FETÖ Operasyonları

Trabzon’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında biri askeri mahrem imam olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında biri askeri mahrem imam olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2006-2016 yılları arasında liselerden askeri okullara öğrenci seçen askeri mahrem imam

Ç.K.’nın ve aranması olan eşi Artvin’de yakalanarak eşi ile birlikte Trabzon’a getirildi. Şahısların gözaltında işlemleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince devam ederken, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahısların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik Gaybubet evlerine yapılan operasyonda firari olarak aranan Sinem Özkan, 3 adet sahte kimliği tuvalete atarken yakalanırken, Özkan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.