ASAYİŞ:
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29 Nisan 2018 Pazar 05:31

Trabzon’da Fuhuş Operasyonu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5’i yabancı uyruklu bayan olmak üzere 7 kişi yakalandı.

Trabzon'da Fuhuş Operasyonu
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5’i yabancı uyruklu bayan olmak üzere 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Çömlekçi Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde bir bayanın zorla tutularak fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine, alınan arama kararına istinaden,

otelde yapılan aramada otel ruhsat sahibi bir kişi ile 5 yabancı uyruklu bayan şahıs ve 1 bilgi sahibi erkek şahıs yakalandı. Yabancı bayanların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatılırken, diğer iki sahsın sorgusunun sürdüğü kaydedildi.
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