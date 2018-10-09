Trabzon’da Fuhuş Operasyonu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 10 otel, kafe ve restorana yönelik gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 63 bayan yakalanırken, bunlardan 61’i sınırdışı edildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, şüpheli şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında Ortahisar ilçesi İskenderpaşa mahallesi Taşbaşı civarında bulunan 10 umuma açık işyerinin denetlendi. 267 şahsın sorgulandığı uygulama sonucu 19 Azeri, 14 Özbek, 10 Rusya, 7 Ukrayna, 6 Gürcü, 5 Kırgızistan, 1 Tacikistan ve 1 Moldova uyruklu bayan olmak üzere toplam 63 bayan yakalanırken, idari işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünce ve Yabancılar Şube Müdürlüğünce tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresince 61 bayan hakkında sınırdışı işlemi gerçekleştirildi.