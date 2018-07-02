Trabzon’da son bir haftada FETÖ’den 20 şahıs yakalandı

Trabzon’da son bir haftada gerçekleştirilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlarda 20 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şahıstan; 6 şahsa adli işlem yapılırken, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 6 şahsın ise gözaltı işlemleri devam ederken, 3 şahsın ise Bursa, Giresun, Ankara İl Emniyet Müdürlüklerine sevki sağlandı.

Ayrıca sürdürülen çalışmalarda, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü Trabzon ili ana mütevelli sohbet abisi olarak firari durumda aranan N.T.’nin Çorum’da yakalanması sağlanırken, FETÖ/PDY şüphelisi olarak KHK ile ihraç edilen eski Yarbay A.A. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, sorgusunun sürdüğü kaydedildi.