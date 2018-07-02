ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:41

Trabzon’da son bir haftada FETÖ’den 20 şahıs yakalandı

Trabzon’da son bir haftada gerçekleştirilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlarda 20 şahıs yakalandı.

Trabzon'da son bir haftada FETÖ'den 20 şahıs yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzon’da son bir haftada gerçekleştirilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlarda 20 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şahıstan; 6 şahsa adli işlem yapılırken, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 6 şahsın ise gözaltı işlemleri devam ederken, 3 şahsın ise Bursa, Giresun, Ankara İl Emniyet Müdürlüklerine sevki sağlandı.

Ayrıca sürdürülen çalışmalarda, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü Trabzon ili ana mütevelli sohbet abisi olarak firari durumda aranan N.T.’nin Çorum’da yakalanması sağlanırken, FETÖ/PDY şüphelisi olarak KHK ile ihraç edilen eski Yarbay A.A. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, sorgusunun sürdüğü kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku