ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 09:03

Trabzon’da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Vakfıkebir ilçesi Yalıköy viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Yol üzerinde elektrik direklerinin onarımı esnasında direklerden birinin seyir halindeki midibüse çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku