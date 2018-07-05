ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:35

Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara çarparak tüp dükkanına girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçenin Boztepe mahallesinde meydana gelen kazada Saliye Keskin yönetimindeki 61 BR...

Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayalara çarparak tüp dükkanına girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Boztepe mahallesinde meydana gelen kazada Saliye Keskin yönetimindeki 61 BR 170 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek sürücüsü belirlenemeyen 06 VGU 05 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdan yürüyen yayalara çarptı. Kazada sürücü Saliye Keskin ile Ayşegül Cebeci, Kadriye Aksu ve Ali Aksu ile tüp dükkanda bulunan Cahit Karslı yaralanırken, yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası polis ekipleri tüp dükkanında meydana gelebilecek olası bir patlamaya karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, otomobilin motorundan dökülen yağın kaygan zemin oluşturması nedeniyle belediye ekipleri tarafından yola talaş döküldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku