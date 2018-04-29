Trabzon’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri’nin koordineli olarak yürüttükleri planlı çalışmalar neticesinde Trabzon’da uyuşturucu madde ticareti yapan F. A. ve S. Ş. isimli şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahısların bulunduğu araçta yaklaşık 4 kilogram (3 kilo 950 gram) kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar gözaltına alındı.
Trabzon’da uyuşturucu operasyonu
Trabzon’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri’nin...