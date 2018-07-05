Trabzon’daki trafik kazasında yaralanan yaşlı adam hastanede öldü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Saliye Keskin yönetimindeki 61 BR 170 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken önce 06 VGU 05 plakalı otomobile, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı. Kazada sürücü Saliye Keskin ile Ayşegül Cebeci, Kadriye Aksu, Ali Aksu (80) ile tüp dükkanında bulunan Cahit Karslı yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Aksu, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.