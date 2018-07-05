ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 23:38

Trabzon’daki trafik kazasında yaralanan yaşlı adam hastanede öldü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'daki trafik kazasında yaralanan yaşlı adam hastanede öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesi Boztepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Saliye Keskin yönetimindeki 61 BR 170 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken önce 06 VGU 05 plakalı otomobile, ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarpmıştı. Kazada sürücü Saliye Keskin ile Ayşegül Cebeci, Kadriye Aksu, Ali Aksu (80) ile tüp dükkanında bulunan Cahit Karslı yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Aksu, kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku