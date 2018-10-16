Trafiğe helikopterli denetim

Balıkesir’de trafik kazalarını önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı trafiği havadan helikopterle denetliyor.İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesi talimatı gereği jandarma ekipleri Balıkesir, Bigadiç ve Sındırgı...

Balıkesir’de trafik kazalarını önlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı trafiği havadan helikopterle denetliyor.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının önlenmesi talimatı gereği jandarma ekipleri Balıkesir, Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde bulunan D555 kara yolu güzergahında karadan ve havadan çok sayıda ekiple trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kural ihlâli yapan 6 sürücüye 10 bin 163 lira idari para cezası kesildi.