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03 Temmuz 2018 Salı 16:29

Trafik levhasına çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İzmir’in Narlıdere ilçesinde aracıyla trafik levhasına çarpan üniversite öğrencisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay, saat 14.00 sularında Narlıdere’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Tolga Akımcılar...

Trafik levhasına çarpan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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İzmir’in Narlıdere ilçesinde aracıyla trafik levhasına çarpan üniversite öğrencisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 14.00 sularında Narlıdere’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Tolga Akımcılar (24) idaresindeki 06 UA 088 plakalı araç bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı ve trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil duvara çarparak durabildi. Genç üniversite öğrencisi kaza sonucu aracın içinde sıkışırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık görevlileri de sevk edildi. AKS 110 sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuduğu öğrenilen Tolga Akımcılar’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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