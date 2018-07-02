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02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:40

Trafik magandaları iş başında

Konya’da bir düğün konvoyunda drift yaparak ilerleyen magandalar trafiği birbirine kattı.

Trafik magandaları iş başında
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Konya’da bir düğün konvoyunda drift yaparak ilerleyen magandalar trafiği birbirine kattı.

Konya’nın merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesi’nde dün bir düğün konvoyunda tehlikeli anlar yaşandı. Cadde üzerindeki trafik lambalarında kırmızı ışık yanınca iki otomobil konvoyun en önüne geçerek yanlama olarak tabir edilen ’drift’ hareketini yapmaya başladı. Kırmızı ışık süresince kendi etraflarında dönen otomobiller adeta trafiği birbirine kattı. Trafik lambasının yeşil yanmasıyla düğün konvoyu yoluna devam ederken bu kez de silah sesleri duyuldu. Peş peşe havaya ateş eden konvoy daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Mahalle sakinleri hafta sonları çok sayıda düğün konvoyunun geçtiği caddede güvenlik önlemi alınmasını isteyerek yetkilileri göreve çağırdı.
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