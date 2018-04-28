ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:09

Trafikte karısına kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Güngören’de 2 gündür eve gelmeyen eşini takip ederek trafiğin ortasında kurşun yağmuruna tutan öfkeli koca, adliyeye sevk edildi.

Trafikte karısına kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul Güngören’de 2 gündür eve gelmeyen eşini takip ederek trafiğin ortasında kurşun yağmuruna tutan öfkeli koca, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Güngören’de 2 gündür eve gelmeyen eşini trafikte başka bir araç içerisinde gören öfkeli koca Serhat K. çılgına döndü. Veysel Yıldız’ın kullandığı aracın önünü kesen öfkeli koca, kurşun yağdırdı. Olayda Zübeyde K. hayatını kaybederken, sürücü Veysel Yıldız ise ağır yaralandı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Güngören Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa çalışması sonucu Serhat K.’nin Avcılar’da bir arkadaşının evinde saklandığı tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan cinayet zanlısı Güngören Asayiş Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Polis, Serhat K.’nin ifadeleri doğrultusunda saldırı sırasında kullandığı aracın sahibini de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku