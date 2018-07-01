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01 Temmuz 2018 Pazar 15:21

Trafo patlamasında çıkan yangın korkuttu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde trafoda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Trafo patlamasında çıkan yangın korkuttu
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde trafoda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Eğirdir’e bağlı Bedre köyüne elektrik sağlayan ana trafoda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen Eğirdir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının trafoda yağların bulunduğu bölüme sıçramadan söndürülmesi facianın önüne geçti.
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