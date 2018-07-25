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25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:29

Trafoya giren çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı

Şanlıurfa’da arkadaşlarıyla birlikte trafonun içerisine giren 15 yaşındaki Suriyeli çocuk, akıma kapılarak ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi’nde yaşandı. İki arkadaşıyla...

Trafoya giren çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı
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Şanlıurfa’da arkadaşlarıyla birlikte trafonun içerisine giren 15 yaşındaki Suriyeli çocuk, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi’nde yaşandı. İki arkadaşıyla birlikte eski Sanayi Sitesi’ndeki elektrik trafosuna giren 15 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Casım akıma kapıldı. Çevredekiler tarafından trafonun içinden çıkartılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun vücudunda ciddi yanıklar olduğu ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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