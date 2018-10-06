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06 Ekim 2018 Cumartesi 13:15

Traktör pulluğunun altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa’da üzerine traktör pulluğu düşen çocuk hayatını kaybetti.

Traktör pulluğunun altında kalan çocuk öldü
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Şanlıurfa’da üzerine traktör pulluğu düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Süleymaniye kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Yusuf Altınöz (10), park halindeki traktörün arkasında takılı olan pullukla oynadığı sırada, kilolarca ağırlıktaki alet üzerine düştü. Ağır yaralanan Altınöz, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Altınöz’ün cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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