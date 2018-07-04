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04 Temmuz 2018 Çarşamba 01:35

Traktörden düşen genç hayatını kaybetti

Denizli’de traktörden düşen genç hastanede hayatını kaybetti.Denizli’nin Çivril ilçesi Gürpınar mahallesinde traktörden düşen Ali Karabel (20) kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Edinilen...

Traktörden düşen genç hayatını kaybetti
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Denizli’de traktörden düşen genç hastanede hayatını kaybetti.

Denizli’nin Çivril ilçesi Gürpınar mahallesinde traktörden düşen Ali Karabel (20) kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen kazada Ali Karabel, tarlaya saman balyası yüklemek için giden R.K. idaresindeki traktörden dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle başını asfalta çarpan Ali Karabel yaralandı.

Başından ağır yaralanan Ali Karabel olay yerine çağrılan ambulans ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, traktör sürücüsü R.K. ifadesi alınmak üzere Jandarma karakoluna götürülerek gözaltına alındı.
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