Traktörden düşen genç öldü

Denizli’nin Çivril ilçesinde bindiği traktörden düşen 20 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Karabel (20) isimli genç saman balyası yüklemek için R.K. isimli şahsın kullandığı traktörle tarlaya giderken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek traktörden aşağı düştü. Yaralı genç, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karabel ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından traktör sürücüsü R.K. ifadesi alınmak üzere Çivril Jandarma Karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.