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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:05

Traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde saman yüklü traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Bodrum-Mumcular karayolu Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki...

Traktörle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde saman yüklü traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bodrum-Mumcular karayolu Kemer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 48 BH 640 plakalı saman yüklü traktör tarladan yola çıktığı sırada Mumcular istikametinden Güvercinlik yönüne seyir halinde bulunan Mehmet Emin Dönmez yönetimindeki 48 LB 215 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, otomobil sürücüsü Mehmet Emin Dönmez ile traktörde yolcu olarak seyreden İsmail Bacak yaralandı. Yaralılardan Mehmet Emin Dönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, traktör sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.
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