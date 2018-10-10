Bursa’da traktörün arkasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörün arkasında yol boyunca tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan adamı vatandaşlar görüntüledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Traktörle tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Bursa’da traktörün arkasında yapılan tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörün arkasında yol boyunca tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan adamı vatandaşlar...