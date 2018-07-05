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05 Temmuz 2018 Perşembe 18:09

Traktörün altında kalan Devlet Hastanesi müdürü yaralandı

Küre Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Döver, Taşköprü’de traktörün altında kalarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Küre Devlet Hastanesinin müdürü Ahmet Döver, Taşköprü’de Alatarla köyünde tarlada çalıştığı esnada kullandığı...

Traktörün altında kalan Devlet Hastanesi müdürü yaralandı
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Küre Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Döver, Taşköprü’de traktörün altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küre Devlet Hastanesinin müdürü Ahmet Döver, Taşköprü’de Alatarla köyünde tarlada çalıştığı esnada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Yaralanan Ahmet Döver, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ahmet Döver, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayağında kırık tespit edilen Ahmet Döver’in bacağı alçıya alındı.
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