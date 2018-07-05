Küre Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Döver, Taşköprü’de traktörün altında kalarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Küre Devlet Hastanesinin müdürü Ahmet Döver, Taşköprü’de Alatarla köyünde tarlada çalıştığı esnada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Yaralanan Ahmet Döver, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ahmet Döver, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayağında kırık tespit edilen Ahmet Döver’in bacağı alçıya alındı.
Traktörün altında kalan Devlet Hastanesi müdürü yaralandı
Küre Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Döver, Taşköprü’de traktörün altında kalarak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Küre Devlet Hastanesinin müdürü Ahmet Döver, Taşköprü’de Alatarla köyünde tarlada çalıştığı esnada kullandığı...