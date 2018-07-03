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03 Temmuz 2018 Salı 15:37

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Hasan Yılmaz, 78 AN 687 plakalı traktörle Safranbolu Aşağı Çiftlik köyü Keten Mahallesi’nde safran tarlasında temizlik yaptığı sırada fenalaştı. Kontrolden çıkan traktör tarlanın çitlerini aşarak yola devrildi. Çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı adam traktörün altından çıkarıldı. 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Yılmaz’ın kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.
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