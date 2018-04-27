Traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk babası feci şekilde hayatını kaybetti. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba ise olay yerinde kalp krizi geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Besni’ye bağlı Çamlıca köyünde...

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk babası feci şekilde hayatını kaybetti. Oğlunun öldüğünü öğrenen baba ise olay yerinde kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Besni’ye bağlı Çamlıca köyünde evinin önünde bulunan römorku 02 DV 726 plakalı traktöre takmaya çalışan Musa Özcan (33), ani bir manevra yapması sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Özcan’ı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan’ı traktörün altından çıkaramayınca durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Musa Özcan, traktörün altından çıkarıldı.

Traktörün altında kalan Musa Özcan’ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, olay yeri ve çevresinde incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından Özcan’ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm haberini alan baba kalp krizi geçirdi

Traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden Musa Özcan’ın babası Haceli Özcan, oğlunun öldüğünü öğrenince olay yerinde kalp krizi geçirdi. Baba Özcan, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4’üncü çocuğunu kucağına alacağı günü bekliyordu

Musa Özcan’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu, eşi Güley Özcan’ın ise 4’üncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. Dördüncü çocuğunu göremeden hayatını kaybeden Musa Özcan’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.